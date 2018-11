POZZUOLI – Ancora disagi per i pendolari che si muovono con trasporto “su ferro”. Da stamattina si stanno registrando ritardi superiori ai 20 minuti sulla tratta Torregaveta-Montesanto e viceversa. All’origine dei rallentamenti alcuni problemi tecnici sulla linea Cumana. Un “copione” non nuovo per chi viaggia in treno: lo stesso problema si era già presentato nella giornata di domenica.

ASCENSORI FERMI – Venerdì, intanto, è stato annunciato dall’Eav che saranno fermi gli impianti di risalita delle linee Circumflegrea e Cumana. Lo stop interesserà gli ascensori di alcune stazioni: Mostra dalle 5.00 alle 10.30; Fuorigrotta dalle 10.30 alle 16.30; Soccavo dalle 16.30 alle 22.30; Rione Traiano dalle 5.00 alle 22.30; La Trencia dalle 10.30 alle 16.30; Pianura dalle 5.00 alle 16.30; Quarto Centro dalle 16.30 alle 22.30; Quarto Stazione dalle 10.30 alle 16.30.