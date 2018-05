POZZUOLI – Reti, materassi, culle e cuscini sul parquet del campo da basket del “Pala Trincone” di Monterusciello. Proseguono le operazioni di allestimento del primo punto di accoglienza per gli sfollati del campo container di via Carlo Alberto dalla Chiesa. Questa sera circa 25 persone usufruiranno del servizio di assistenza offerto dal comune di Pozzuoli. Uomini, donne e bambini dormiranno tutti insieme nello spazio ricavato all’interno del palazzetto dello sport che ospiterà le Universiadi del 2019. Al momento gli sfollati non sono ancora giunti a Monterusciello. Ai circa 25 di questa sera nei prossimi giorni si aggiungeranno altri residenti del campo container man mano che le operazioni di sgombero andranno avanti.