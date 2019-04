POZZUOLI – Tensione questa mattina in piazza della Repubblica per la presenza di un gazebo dei giovani attivisti della Lega di Salvini. Un corteo di circa 50 persone accompagnate da uno striscione “Area Flegrea” ha contestato i leghisti al grido “vergogna”. Contro questi ultimi sono stati lanciati da alcune abitazioni uova, limoni e rotoli di carta igienica. Il corteo è stato bloccato e tenuto a distanza di sicurezza da poliziotti e finanzieri in tenuta anti-sommossa. Dopo circa mezz’ora i circa 10 giovani leghisti sono stati costretti a smontare il gazebo e ad andare via scortati dalle forze dell’ordine. *seguiranno aggiornamenti – di seguito il video e le foto delle contestazioni*