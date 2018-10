POZZUOLI – Il sogno si è realizzato il 20 settembre scorso, quando Lino e Anna hanno tagliato il nastro al loro primo negozio. Un sogno inseguito fin da piccoli e che ha accomunato la loro vita lavorativa, nonostante la giovane età. Lui 31 anni, lei 21, nati e cresciuti a Monterusciello e via Napoli immaginando “un’attività in proprio” anche quando insieme facevano i commessi. Ed è così che appena un mese fa i due fidanzati hanno dato vita al negozio di abbigliamento maschile fashion “Undici zero uno”, al civico numero 25 di piazza della Repubblica, nel centro storico Pozzuoli. Un’attività commerciale come tante altre, ma che ha una marcia in più: l’amore e la passione per il lavoro che i due fidanzati ci mettono giorno per giorno «Dopo anni di lavoro e sacrifici finalmente abbiamo realizzato il nostro sogno – raccontano felici Lino Carannante e Anna Parisi – ma sappiamo allo stesso tempo che inizia il bello perchè portare avanti un’attività tutta nostra è una sfida difficile e impegnativa, oltre che rischiosa. Con amore e passione faremo del nostro meglio per offrire ai nostri clienti sempre il meglio». Che dire: non ci resta che fare un grande in bocca al lupo ai due nuovi giovani imprenditori!