POZZUOLI – Sui debiti fuori bilancio i conti non tornano e la maggioranza Figliolia preferisce non presentarsi in Consiglio Comunale per rimandare ancora una volta la discussione. Alla base di 4 di questi debiti vi sono ordinazioni di lavori e servizi, per un valore complessivo di 485.448,97 euro, effettuate nel 2017 senza seguire le regolari procedure di spesa. In sostanza si è fatto lavorare aziende senza alcun affidamento ufficiale. Uno dei debiti riguarda la manutenzione delle stazioni di sollevamento fognario il cui malfunzionamento ha causato, più di una volta nell’ultimo biennio, sversamenti di reflui fognari in mare, anche in assenza di piogge. Per mettere una toppa ad un buco nel servizio, nei mesi Giugno – Luglio 2017 sono stati richiesti interventi alla ditta Coget S.r.l. la cui contabilizzazione, avvenuta stranamente solo a Febbraio 2018, ha fatto nascere un debito di circa 96.000 euro. Abbiamo più volte segnalato la cattiva gestione del Sistema Idrico Integrato che, dopo la scadenza del precedente affidamento sessennale ad Aprile 2016, è stata portata avanti con frazionamenti del servizio e con affidamenti, in molti casi diretti, a 30-40-45-120-240 giorni. Ancora oggi i vari tentativi di gara non hanno prodotto risultati.

ANZIANI E DISABILI – Gli altri debiti riguardano i servizi sociali per anziani e disabili affidati, senza bando e per quasi l’intero 2017, alla ditta Iflhan S.r.l. Anche in questo caso, nonostante la delicatezza e la programmabilità delle attività, si è operato con una gestione caratterizzata da ritardi, annullamenti e affidamenti diretti nelle more delle gare. In più, analizzando gli atti predisposti da dirigenti e funzionari, abbiamo riscontrato gravi criticità su tempistiche e rendicontazioni e per le quali abbiamo chiesto spiegazioni al Dirigente. Dopo queste nostre osservazioni, il Dirigente ha suggerito al Sindaco di ritirare gli atti e colmare le lacune. La maggioranza Figliolia, invece, oggi ha preferito disertare l’aula piuttosto che ritirare gli atti, così come suggerito dal Dirigente, dott. Carmine Cossiga. Questo modo di procedere è per noi inaccettabile! Continueremo a portare avanti azioni di verifica e controllo, per garantire che i soldi dei Cittadini vengano spesi in maniera efficiente, efficace e nella massima trasparenza.

Movimento 5 Stelle Pozzuoli