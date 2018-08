LE ACCUSE – “ARPAC. Questo carrozzone politico-istituzionale continua a prenderci in giro, a ritenerci degli idioti. -scrive Paolo Tozzi sulla sua pagina Facebook- Continua questa pagliacciata estiva. Ma è normale fare i prelievi, pubblicare i risultati e dichiarare, in piena estate, che non è balneabile una intera area marina. Il giorno dopo rifare i prelievi e dichiarala balneabile? Quindi è la conferma che ci sono scarichi a mare inquinanti e/o abusivi. Come ass. Delegato in Città Metropolitano ho fatto il mio dovere e continuerò a farlo sollecitando i Comuni l’Arpac le Asl, l’Ente Bonifica e la Regione Campania a finanziare un progetto di controllo ed eliminazione di tutti gli scarichi a mare abusivi, dal litorale napoletano fino a Giugliano in Campania. L’assenza di molti Comuni (Pozzuoli è stata sempre presente e collaborativa con l’assessorato all’Ambiente e, purtroppo è il Comune che subisce di più da questa tragica vicenda) non lascia sperare bene. Continuerò a lottare perché a mare dovrebbe scaricare solo acqua piovana.”