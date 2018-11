POZZUOLI – Spaventoso incidente in via Fascione, nei pressi dello svincolo della Tangenziale di via Campana. Poco dopo le 17 di oggi un 60enne, dipendente del comune di Pozzuoli, é stato colto da un malore mentre era al volante di una jeep Rav4. L’uomo stava viaggiando da Arco Felice verso la rotonda di via Campana quando ha urtato violentemente prima una Renault Twingo e poi una Opel Corsa che procedevano nello stesso senso di marcia. In seguito all’urto le due auto sono finite corsia, mentre la jeep si è schiantata prima contro i new jersey (i blocchi che dividono in due la carreggiata) per poi finire la folle corsa contro il muro nella corsia opposta.

IL BILANCIO – Nell’incidente due uomini e una donna sono rimasti feriti. In due sono stati trasferiti presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Sul posto in questi minuti ci sono ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia Municipale che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. L’incidente ha provocato la totale paralisi del traffico con lunghe code che si sono formate in via Fascione, via Campana, via Artiaco e sulla variante tra Arco Felice e la Solfatara.