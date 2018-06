POZZUOLI – Rapina questo pomeriggio ad Arco Felice dove un uomo ha assaltato un bar tabacchi in via Campi Flegrei. Armato di coltello ha minacciato i presenti e strappato il registratore di cassa. Poi si è dato alla fuga, correndo a piedi tra le auto ferme nel traffico per poi dileguarsi. Increduli gli automobilisti che si sono trovati davanti il rapinatore che indossava una felpa con un cappuccio e un passamontagna. La rapina è avvenuta intorno alle 17. Poco dopo sul posto sono giunte due pattuglie dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e della stazione di Pozzuoli. Ad attendere il rapinatore forse un complice appostato nelle vicinanze. Nella zona ci sono diverse attività commerciali munite di telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso la fuga del rapinatore.