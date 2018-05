POZZUOLI– Una grossa macchia grigia è stata segnalata avvistata questa mattina nelle acque antistanti la costa che da Via Napoli va a La Pietra, tra Pozzuoli e Bagnoli. Una presenza “sospetta” che ha allarmato residenti e passanti, a cui non è passata inosservata. Si è trattato di una vasta chiazza schiumosa che per l’intera mattinata ha galleggiato davanti al tratto di costa, trasportata dalla corrente marina. Resta da capire l’origine in una zona non nuova a “presenze” di questo genere e che arriva a poche settimane dall’inizio della stagione estiva.

