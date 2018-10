POZZUOLI – Vigili del fuoco in azione per mettere in sicurezza una palazzina a via Napoli. In questi minuti uomini e mezzi sono impegnati in Corso Umberto I, dove si è registrato il cedimento di una parte della facciata di una palazzina. La parte che si è staccata è finita sul marciapiede senza provocare danni nè a cose nè a persone. Lanciato l’sos sul posto sono giunti i vigili del fuoco che in questi minuti stanno operando per mettere in sicurezza la zona dove sorgono alcuni locali della movida flegrea.

