POZZUOLI – Momenti di paura si sono vissuti questa notte sulla via Domitiana a Licola dove due cavalli sono finiti in strada. Forse scappati da un maneggio della zona i due animali hanno percorso il tratto di strada tra l’ex ristorante Di Francia e i depuratori di Cuma-Licola. Uno dei due, poco dopo le 2.30, é stato investito e ucciso da un’auto, andata distrutta nell’impatto. Illesi gli occupanti del veicolo. Dell’altro cavallo al momento non si hanno notizie, testimoni raccontano di averlo visto scappare verso via Montenuovo Licola Patria.