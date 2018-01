POZZUOLI – Come da tradizione non poteva mancare il tuffo in mare nel giorno di Capodanno. Nonostante la pioggia e il freddo Ruggiero Peluso, titolare del ristorante “La Cucina di Ruggiero”, insieme a tre amici ha rispettato il rituale che va avanti da anni. Così cuffie in testa i quattro si sono dati appuntamento sulla spiaggia di Lucrino per un tuffo nell’acqua gelata. Ovviamente tutto immortalato dalle classiche foto di rito.