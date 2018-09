POZZUOLI – Paura questa notte a Pozzuoli dove un camion si è ribaltato andando a finire su due auto parcheggiate lungo la strada. E’ successo vero le 3 circa in via Pergolesi, nella corsia di marcia che conduce verso Piazza Capomazza. Il mezzo pesante era sbarcato pochi minuti prima sul porto di Pozzuoli proveniente da Ischia. Fortunatamente non si registrano feriti, ma solo tanta paura e ingenti danni al mezzo e alle due automobili che sono state schiacciate sotto il peso del camion. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli che indagano sull’accaduto.

IL PRECEDENTE – Lo scorso 29 giugno, a poche decine di metri dal punto dell’incidente di questa notte, un grosso macchinario (del peso di 16 tonnellate) si sganciò dalla pedana del camion che lo stava trasportando andandosi a schiantare sul marciapiede. In quella occasione due persone rimasero leggermente ferite.