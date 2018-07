POZZUOLI – Folla di visitatori allo stand dell’impresa funebre “Barca” di Pozzuoli, presente alla Fiera della Casa in corso presso la Mostra d’Oltremare di Napoli dal 29 giugno. Presso lo stand numero 4 dedicato l’azienda puteolana sta promuovendo l’offerta “Prevenire è meglio che infastidire”. Barca infatti dà la possibilità di pianificare il proprio funerale da vivi in ogni dettaglio, pagarlo comodamente a rate e poi ricevere quando concordato una volta morti, senza gravare sulle tasche dei propri familiari. Tutto ciò è reso possibile da una compagnia assicurativa che garantisce e tutela l’utente.

SOLD OUT – Oltre all’offerta in stile “paghi oggi e poi muori” l’impresa primaria di Giosuè Barca e del figlio Gennaro, è presente alla Fiera della Casa con l’esposizione di diversi e innovativi prodotti funerari e, in particolare, di ampolle per la cremazione caratterizzate da svariati design. Offerte e proposte che stanno riscuotendo grande successo e curiosità facendo registrate centinaia di visite al giorno presso lo stand della storica ditta funebre.