POZZUOLI – L’amministrazione comunale di Pozzuoli ha disposto la bonifica dell’area compresa tra via Santa Maria Goretti e via Orsa Minore a Licola, dove da un po’ di tempo venivano sversati abusivamente rifiuti di ogni tipo, trasformando l’area in una vera e propria discarica a cielo aperto. In particolare i giardinieri hanno provveduto a selezionare i rifiuti, rimuoverli, pulire, falciare l’erba e decespugliare tutta la zona, in particolar modo in via Orsa Minore, dove passeggiano spesso mamme con i carrozzini o si fa footing, l’amministrazione ha fatto mettere dei paletti movibili per evitare che gli incivili entrino a scaricare ancora.