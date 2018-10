POZZUOLI – Tra i danni provocati dal maltempo c’è la devastazione della rotonda stradale realizzata davanti ai depuratori di Cuma-Licola, lungo la ex via Domitiana, a Licola Borgo. Il forte vento ha fatto volare a decine di metri di distanza i “new jersey” che compongono la struttura, finiti pericolosamente al centro della strada e lungo via dei Platani. La rotonda fu realizzata nel 2014 in via sperimentale, per mettere in sicurezza un incrocio spesso teatro di incidenti stradali.