POZZUOLI – Blitz nella notte nella piazza di spaccio dei “600 alloggi” di Monterusciello dove quattro persone sono state fermate dai carabinieri. Si tratta di tre giovani e di un quarto personaggio, quest’ultimo già noto alle forze dell’ordine e arrestato nei mesi scorsi per detenzione e spaccio di droga. L’operazione è stata condotta nel complesso di palazzine popolari tra via De Chirico e via Carrà, da sempre zona occupata dai pusher per lo spaccio di hashish e marijuana. (Seguiranno aggiornamenti)