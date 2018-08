POZZUOLI – Gli agenti della polizia municipale di Pozzuoli, coordinati dal comandante Silvia Mignone, hanno sequestrato questa mattina circa 20 chilogrammi di frutti di mare e 15 chili di mitili ad un commerciante abusivo che si trovava in via Antonino Pio, all’interno del Rione Toiano. Nella stessa zona è stato anche contravvenzionato un venditore ambulante di semi e frutta secca in possesso di licenza itinerante ma che occupava il suolo pubblico senza autorizzazione. L’operazione della polizia municipale ha fatto seguito ad altri sequestri effettuati nel corso della scorsa settimana per complessivi 50 chili di mitili, nonché di un centinaio di spighe già cotte trovate in possesso di un venditore ambulante abusivo che si era posizionato sul belvedere del lago d’Averno.