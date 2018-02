POZZUOLI – Una persona denunciata e una serie di opere abusive smantellate. È questo il risultato di un’operazione di controllo del territorio messa in campo nello scorso fine settimana dalla polizia municipale di Pozzuoli all’interno del Rione Toiano e in particolare nei pressi delle cosiddette “case dei puffi”. Gli agenti, coordinati dal comandante Silvia Mignone, hanno rinvenuto due baracche e alcune opere edilizie abusive per le quali è stato denunciato all’autorità giudiziaria un uomo di 30 anni. In una delle baracche, realizzata con reti metalliche e lamiere, è stato trovato un rottweiler femmina, che è stato ricoverato presso un canile convenzionato con il Comune di Pozzuoli poiché non si è riuscito a reperire il legittimo proprietario. L’intervento è stato effettuato anche con l’ausilio del servizio veterinario dell’Asl Napoli 2 Nord.

RIFIUTI – Sempre nella zona delle “case dei puffi”, gli agenti della polizia municipale hanno ritrovato anche un deposito di rifiuti speciali, composto soprattutto da materiale ferroso, subito rimosso dagli operai comunali, e diverse carcasse di autovetture, motocicli e ciclomotori, oltre ad una roulotte abbandonata. La bonifica non è ancora terminata e sono in corso ulteriori accertamenti per rintracciare i proprietari dei veicoli abbandonati.