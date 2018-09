POZZUOLI – Black out questa sera a Licola Borgo. Il quartiere in queste ore è completamente al buio per un guasto sulle linee elettriche. L’area interessata va dai depuratori di Cuma-Licola fino all’incrocio tra via Domitiana e Licola Mare. Le zone interessate dal black out elettrico sono via dei Platani, piazza San Massimo e via Domitiana.