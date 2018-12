POZZUOLI – Spaventoso incidente lungo la Domitiana dove un’auto (una Lancia Y) è finita in un dirupo dopo un volo di circa 7-8 metri. Dall’abitacolo è uscita una donna che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. L’auto prima di fermare la sua corsa si è ribaltata finendo sottosopra tra la fitta vegetazione. Paura tra gli automobilisti e i residenti che hanno assistito alla scena. Dopo i primi soccorsi sul posto la donna è stata condotta in ospedale. L’incidente è avvenuto nel tratto di strada tra i depuratori e l’incrocio di Licola Mare, già in passato teatro di gravi incidenti.