POZZUOLI – Attimi di paura questa mattina a Pozzuoli dove un’auto, a causa di un guasto al motore, è andata in fiamme lungo la trafficata via Solfatara. Illese sono uscite dalla vettura madre e figlia, dirette a scuola. L’incendio ha provocato la paralisi del traffico in un orario di punta, in concomitanza con l’apertura di uffici e istituti scolastici. Per domare le fiamme è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia municipale che ha chiuso il tratto di strada.