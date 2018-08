POZZUOLI – Spaventoso incidente nella tarda mattinata di oggi in via Solfatara, dove un’auto è finita fuori strada schiantandosi contro la recinzione di un parco privato. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli, un’ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco per rimuovere il veicolo finito oltre il marciapiede. Fortunatamente l’automobilista non ha riportato serie conseguenze. I caschi bianchi, agli ordini del maggiore Silvia Mignone, stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto: la Renault nella sua folle corsa ha divelto anche alcuni paletti finendo oltre il marciapiede, nei pressi del Ponte Copin. L’auto è rimasta sospesa nel vuoto, incastrata nella recinzione di un parco che sorge lungo la strada. Paura tra gli automobilisti e i pedoni che hanno assistito alla scena.