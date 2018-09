POZZUOLI – Uno spaventoso incidente si è verificato all’alba di oggi in via Solfatara, a poca distanza dal ponte Copin. Per motivi ancora in fase di accertamento una monovolume è finita giù dalla carreggiata andandosi a schiantare in un giardino. Solo qualche escoriazione per il giovane conducente, uscito miracolosamente illeso: soccorso sul posto dai sanitari del 118 è stato condotto presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” per accertamenti e sottoposto agli esami tossicologici. Sul luogo dell’incidente – avvenuto pochi minuti dopo le 4 – sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno partecipato alle operazioni di soccorso e di recupero del mezzo. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente, forse causato da un colpo di sonno o una distrazione da parte del conducente. Appena qualche settimana fa un analogo incidente avvenne lungo la stessa strada: anche in quell’occasione un’auto finì fuori strada andandosi a schiantare contro la recinzione di un parco.