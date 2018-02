POZZUOLI – Nel quadro delle risorse europee FESR 2014/2020, la Regione Campania ha definitivamente assegnato alle sue 19 città medie le risorse per la realizzazione del Programma Integrato per una Città Sostenibile (PICS). Il Comune di Pozzuoli avrà a disposizione la somma di 14.883.839,48 euro. «Si tratta di risorse ingenti, con le quali la nostra città proseguirà la profonda azione di rinnovamento, già intrapresa con i fondi del PIU Europa – dice il sindaco Vincenzo Figliolia -. Siamo già al lavoro per la costruzione di un programma, coerente con le indicazioni comunitarie e capace di innovare la città sui temi della sostenibilità vista nelle sue tre declinazioni: sostenibilità ambientale, sostenibilità economica, sostenibilità sociale. Coinvolgeremo in questo processo le forze vive ed attive della città, in uno sforzo collettivo che vedrà questo finanziamento come un ulteriore tassello per la costruzione di una Pozzuoli sempre più vicina ai bisogni dei suoi cittadini, una Pozzuoli sempre più europea».