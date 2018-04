POZZUOLI – Dopo l’operazione di restyling del lago d’Averno ed i numerosi interventi quotidiani di valorizzazione e funzionalizzazione dell’area, l’amministrazione comunale di Pozzuoli ha deciso, in accordo con gli esercenti della zona, di rendere pedonale il lungolago, creando una zona a traffico limitato. L’interdizione alle auto della strada che circonda lo specchio d’acqua partirà questo fine settimana, per la prima volta, in via sperimentale. Gli assessori alla Cultura e all’Ambiente, rispettivamente Maria Teresa Moccia Di Fraia e Fiorella Zabatta, in accordo con il sindaco Vincenzo Figliolia, hanno concordato con i ristoratori, nel corso di diversi incontri, che nei primi due weekend (del 7 e 8 aprile e del 14 e 15 aprile) la ZTL sarà attiva dalle ore 8.00 alle ore 11.00. È, però, volontà dell’amministrazione di estendere tale orario gradualmente fino alla pedonalizzazione totale per tutti i fine settimana (dalle 8.00 alle 20.00).

L’OBIETTIVO – L’istituzione della zona a traffico limitato attorno al lago d’Averno è stata possibile anche grazie alla collaborazione dei Servizi Giardini e Nettezza Urbana del Comune e all’ausilio della polizia municipale. In occasione della prima giornata, saranno presenti diverse associazioni, tra le quali “Aristide per la famiglia”, che svolge attività meritorie sul territorio e che offrirà visite gratuite a tutti i presenti, insieme agli studenti dell’Istituto Orazio Flacco di Portici. Per aiutare la polizia municipale a garantire la pubblica sicurezza interverrà anche l’associazione delle guardie zoofile e ambientali, che ha già sottoscritto una convenzione in tal senso con il Comune. L’obiettivo è quello di valorizzare le bellezze naturalistiche e archeologiche del territorio e promuovere il turismo.