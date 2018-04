POZZUOLI – «Ancora una volta è triste dover constatare che a dispetto del grande impegno della stragrande maggioranza dei dipendenti del Comune di Pozzuoli che, con determinazione, stanno contribuendo alla straordinaria trasformazione della città, visibile a tutti, taluni di essi, purtroppo continuano a speculare in maniera artificiosa in danno dell’ente e dei servizi al cittadino.– dichiara il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia dopo aver appreso dagli organi di stampa la notizia dell’arresto di 10 dipendenti del parcheggio Multipiano- Nella convinzione che la magistratura farà rapidamente chiarezza sulla vicenda, posso assicurare che l’Amministrazione sarà rigorosa e determinata nei confronti di coloro che saranno individuati come responsabili degli illeciti contestati, così come sarà determinata la nostra azione affinché analoghe situazioni di intollerabile abuso non si ripetano più. Annuncio, fin da ora – conclude il primo cittadino -, che il Comune di Pozzuoli si costituirà parte civile in quanto danneggiato da tali comportamenti illeciti».