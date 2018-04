POZZUOLI – Un gesto di altruismo verso un automobilista in difficoltà che non è passato inosservato. Il protagonista è un giovane che nel pomeriggio di sabato ha soccorso e aiutato un uomo in via Montenuovo Licola Patria, nei pressi del belvedere che affaccia sul Lago d’Averno, a Pozzuoli. E’ qui che verso le 15 circa l’automobilista in panne è stato aiutato senza però riuscire a ringraziare quel giovane sulla ventina di anni. E per rintracciarlo che il proprietario della vettura si è rivolto al nostro giornale: «Purtroppo preso dal momento non ho avuto modo di ringraziarlo come volevo -racconta l’uomo- è un giovane tra i 19 e i 23 anni. Io ho una fiat e lui un’auto grigia di cui non ricordo il modello. Mi ha aiutato con il suo crick cambiando anche una ruota alla mia auto. Spero che si riveda in questa descrizione e che mi contatti attraverso il giornale, al numero 3292421606».