POZZUOLI – Dopo Napoli e la vicina Giugliano anche a Pozzuoli le scuole resteranno chiuse per l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. A comunicarlo è il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia.

SCUOLE CHIUSE – “Domani, lunedì 22 ottobre 2018, resteranno chiuse le scuole di Pozzuoli di ogni ordine e grado. -scrive il sindaco- La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato allerta meteo dalle ore 22.00 del 21 ottobre alle ore 22.00 del 22 ottobre 2018, di livello di criticità arancione con rovesci anche di notevole intensità. Il Comune di Pozzuoli con la sua squadra di Protezione Civile e con la Polizia Municipale ha provveduto ad adottare le procedure stabilite per l’allerta meteo. Il livello di allerta é stato definito “arancione” e per l’intensità che potrebbero avere le precipitazioni, le raffiche di vento e i temporali, non avendo un quadro definito dell’evolversi della situazione, per la sola giornata di lunedì 22 ottobre 2018, ho disposto la chiusura di tutte le scuole in via precauzionale. Si raccomanda la massima attenzione e di limitare l’uso di strade soprattutto nei punti fragili della Città.”