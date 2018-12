POZZUOLI – La Protezione civile della Regione Campania ha emanato, nella giornata di domenica, un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo su tutto il territorio regionale. In particolare, si prevedono precipitazioni diffuse con rovesci o temporali, anche di moderata intensità. Sono possibili anche raffiche nei temporali. Tra i principali effetti al suolo connessi alle piogge si indicano «ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti)».