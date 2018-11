POZZUOLI – Stazione della Circumflegrea allagata a Licola. Il maltempo si fa sentire nella periferia di Pozzuoli dove si inizia a fare la conta dei danni. I binari sono stati letteralmente sommersi dall’acqua piovana e dal fango. Impossibile il passaggio dei treni. L’Eav ha deciso di limitare, infatti, la tratta tra Montesanto e Quarto. «La circolazione è limitata per impraticabilità della stazione di Licola – si legge in un messaggio diffuso dal personale dell’Eav – . Ci sono problemi anche alla stazione di Grotta del Sole (Monterusciello ndr), dove tuttavia la situazione è un po’ diversa, dinamica: a tratti sembra che il livello dell’acqua consenta la manovra ed in altri momenti no. A discrezione dei tecnici si sta provando ad arrivare fino a Grotta del Sole quando si è in certezza di sicurezza».