POZZUOLI – Domani, lunedì 26 novembre 2018, alle ore 10:30, si terrà la cerimonia di intitolazione dell’area di circolazione che si trova tra il civico 104 di Via Montenuovo Licola Patria e Contrada La Schiana, all’ingresso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie. L’area sarà chiamata “Largo Edoardo Paggi” in memoria del compianto medico e politico, ricordato da tutti come “il dottore buono” per il suo impegno professionale e la sua instancabile disponibilità verso tutti i cittadini puteolani. Alla cerimonia interverranno il sindaco Vincenzo Figliolia, l’assessore Anna Maria Attore, la presidente della Commissione per la Toponomastica Mena d’Orsi e gli altri componenti dell’organismo comunale. Saranno inoltre presenti i familiari e i delegati dell’Associazione Spille d’Oro Olivetti, testimoni della incommensurabile generosità del medico puteolano.

LA STORIA – Dal 1955 e per oltre un ventennio, il dottor Edoardo Paggi assunse l’incarico di direttore dei servizi sanitari presso lo stabilimento Olivetti, sopperendo a tutte le necessità sanitarie dei dipendenti della fabbrica e delle loro famiglie. All’Ospedale Santa Maria delle Grazie fu Primario del Reparto di Medicina Interna e per l’Amministrazione Comunale ricoprì le cariche di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale tra le schiere del Partito Repubblicano Italiano.