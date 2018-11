POZZUOLI – Si chiama “Chi salva un bambino salva un Mondo intero!” il progetto organizzato presso l’istituto scolastico “De Amicis-Diaz” di Monterusciello. E’ un corso gratuito sulle manovre di disostruzione e prevenzione degli incidenti in età pediatrica, destinato a genitori e personale scolastico. L’iniziativa è in programma per venerdì 23 novembre, alle ore 15, presso l’istituto scolastico in via Gino Severino.