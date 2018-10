POZZUOLI – Un albero incrinatosi per la forza del vento sta tenendo bloccate decine di persone nel rione Solfatara. Il fusto, infatti, è in attesa di essere rimosso da parte dei vigili del fuoco. Il personale del 115, però è impegnato in decine di interventi in tutta la provincia.

BARRIERA DANNEGGIATA – Fortunatamente l’albero non ha colpito nessuna auto in transito o pedoni. A “reggerlo” è stata soltanto una barriera in metallo, piegatasi poi sotto il peso del tronco. Sul posto ci sono gli agenti della Polizia Municipale.