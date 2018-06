POZZUOLI – Proseguono i lavori di pavimentazione allo svincolo di Licola lungo la SS7 Quater. Da domani, fino al 20 giugno, in fascia oraria notturna dalle 22 alle 6 gli operai dell’Anas saranno impegnati nei lavori lungo la statale. Nei giorni scorsi sono stati effettuati lavori sulla pavimentazione in carreggiata sud, sempre nella zona del medesimo svincolo, mentre nelle prossime settimane gli stessi interventi, in tratti saltuari, avverranno in carreggiata nord.