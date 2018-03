POZZUOLI – Mercoledì 28 Marzo alle ore 11:00 si terrà a Palazzo Migliaresi, sul Rione Terra di Pozzuoli, la conferenza stampa di presentazione del Torneo “5 Nazioni”, l’evento internazionale di pallanuoto giovanile che vedrà sfidarsi le Under 15 di Italia, Ungheria, Croazia, Montenegro e Serbia. Presenti alla conferenza stampa il Presidente dello Sporting Club Flegreo Ottorino Altieri, il Vice Presidente dello Sporting Club Flegreo Marco Aracri, il Vice Presidente della Federazione Italiana Nuoto Francesco Postiglione, il Presidente del Comitato Campano della Federazione Italiana Nuoto Paolo Trapanese, l’Assessore alla Cultura, Turismo e Tempo Libero del Comune di Pozzuoli Maria Teresa Moccia Di Fraia ed il Consigliere Federale Nazionale De Ferrari Gianfranco. LA VISITA – La conferenza stampa sarà anticipata da una visita ai sotterranei del percorso archeologico del Rione Terra con tutti i delegati delle nazionali. La manifestazione, indetta dalla Federazione Italiana Nuoto ed organizzata dallo Sporting Club Flegreo con il contributo dell’agenzia di comunicazione Eventualmente ed il patrocinio del Comune di Pozzuoli, andrà in scena Giovedì 29, Venerdì 30 e Sabato 31 Marzo al Complesso Sportivo S. Ten. CC A. Trincone, nella piscina comunale di Monterusciello, con un programma di 10 gare ufficiali ed una serie di eventi correlati: durante la manifestazione l’Associazione Terrammare presieduta da Ciro Coccia allestirà nelle aree esterne alla piscina stand gastronomici con il coinvolgimento dei ristoratori del lungomare di Via Napoli. Giovedì 29 e Venerdì 30 Marzo dalle ore 14:30 alle 16:30 si disputerà inoltre una tappa del campionato di pallanuoto Under 11 del Comitato Campano della Federazione Italiana Nuoto e Giovedì 29 Marzo alle ore 16:45 ci sarà una partita dimostrativa della squadra di pallanuoto per disabili della Dhea Sport che affronterà la squadra giovanile dello Sporting Club Flegreo.