POZZUOLI – Mercoledì 12 settembre, alle ore 12, nel Santuario di San Gennaro a Pozzuoli, sarà celebrata, per volere dell’amministrazione comunale, una santa messa in ricordo delle vittime della Solfatara: Massimiliano Carrer, la moglie Tiziana e il piccolo Lorenzo, morti in circostanze tragiche esattamente un anno fa. Alla celebrazione eucaristica – alla quale parteciperanno il sindaco Vincenzo Figliolia, gli assessori e i consiglieri comunali – sono stati invitati anche i parenti della famiglia originaria di Meolo in provincia di Venezia.