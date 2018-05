POZZUOLI – Martedì 15 maggio 2018 avrà luogo presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli la prova scritta di composizione di lingua italiana come previsto dal bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale, n. 3 del 9 gennaio 2018. A tale prova parteciperanno i concorrenti per il ruolo normale delle Armi dell’Arma Aeronautica, per il ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico e per il Corpo di Commissariato, giudicati idonei al termine degli accertamenti psicofisici. I candidati dovranno presentarsi presso la sede dell’Istituto sita in Pozzuoli, Via San Gennaro Agnano n. 30 entro le ore 08.30. La zona in cui si trova l’Accademia Aeronautica è ad alta concentrazione di traffico ed è priva di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui è sconsigliato raggiungerla con vetture private e con familiari al seguito, atteso che, in ogni caso, non sarà possibile sostare nelle immediate vicinanze.

PUNTI DI RACCOLTA – Onde evitare di congestionare ulteriormente la viabilità esterna all’Istituto, sono istituiti i seguenti punti di raccolta: piazzale antistante la Stazione F.S. di Napoli Campi Flegrei, per i candidati che impiegheranno i mezzi pubblici (linea metropolitana n. 2 gestita da Trenitalia); parcheggio pubblico gratuito, sito a Pozzuoli (NA) in Via Vecchia delle Vigne (distante circa 1,5 Km. dall’Accademia Aeronautica), per i concorrenti che utilizzeranno vetture private ovvero saranno accompagnati. In entrambi i punti di raccolta sarà attivato, dalle ore 07:45 alle ore 08:30 (partenza ultima corsa) un servizio navetta con automezzi militari per il successivo trasferimento dei partecipanti presso l’Accademia Aeronautica. L’accesso a bordo sarà consentito soltanto ai concorrenti che dovranno sostenere la prova scritta di composizione italiana. Per il ritorno, indicativamente dalle ore 13:30 in poi e con cadenza oraria, saranno organizzate delle corse per i rispettivi punti di partenza.

IL TEST – La prova, della durata massima di sei ore, consiste nello svolgimento di un tema, estratto a sorte fra i tre all’uopo formulati dalla Commissione esaminatrice, su argomenti di cultura generale, corrispondenti alle materie previste nei programmi degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Essa tende a verificare il grado di padronanza nella lingua italiana da parte del concorrente, la sua cultura e maturità di giudizio, l’attitudine al ragionamento nell’aderenza alla traccia, la capacità di esprimere le sue idee in maniera semplice e nel rispetto della grammatica e della sintassi, l’originalità di pensiero. La prova si intenderà superata se il concorrente avrà conseguito un punteggio non inferiore a 21/30mi.