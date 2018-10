POZZUOLI – Da oggi Silvia Mignone è a tutti gli effetti comandante del Corpo della Polizia Municipale di Pozzuoli con funzioni dirigenziali. L’incarico le è stato conferito questa mattina dal sindaco Vincenzo Figliolia nel corso di una cerimonia ufficiale nella sede del Comando di via Luciano, dove era presente anche il vicesindaco con delega al Personale Fiorella Zabatta. Il capitano Silvia Mignone si è contraddistinta in questi anni nella guida della Polizia Municipale proseguendo con efficacia il percorso di riorganizzazione del Corpo, che rappresenta il primo biglietto da visita di una città, e mettendo in campo continue ed incisive azioni di contrasto alle illegalità. L’incarico ha comportato anche l’assunzione dei gradi di colonnello.

GLI AUGURI – «Silvia Mignone ha sempre svolto con serietà e professionalità il suo lavoro, maturando una grande esperienza e una accurata conoscenza del territorio e delle problematiche ad esso connesse – ha detto il sindaco Vincenzo Figliolia – Si è dimostrata la persona più idonea ad assumere questo incarico, che richiede competenza e tenacia in una realtà complessa come quella di Pozzuoli. A lei va il mio personale in bocca al lupo, oltre a quello dell’intera amministrazione, certo che saprà proseguire con sempre maggiori risultati il suo lavoro».