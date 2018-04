POZZUOLI – «Cancello dell’oasi Montenuovo di Pozzuoli chiuso il giorno di lunedì in Albis e tanta gente che scavalca e accende legna all’interno senza nessun controllo». E’ quanto accaduto ieri e raccontato dai nostri lettori, rammaricati per aver trovato chiuso il suggestivo parco di Pozzuoli, nei giorni scorsi “messo in sicurezza” dal comune di Pozzuoli a cui seguì l’annuncio da parte del sindaco e dell’assessore all’ambiente. Sconosciuti i motivi della chiusura, forse imputabili ad assenza di personale o a questioni di sicurezza all’interno del sito.

LE FOTO