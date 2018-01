POZZUOLI – Il 9 gennaio del 2016 morì Salvatore Scamardella, indimenticato imprenditore del settore della ristorazione. E per ricordare memoria del “direttore” che giovedì 11 gennaio, alle ore 18, sarà celebrata una messa nella “Parrocchia San Luca e Santi Eutichete ed Acuzio” di Arco Felice. Salvatore Scamardella, persona perbene, umile, sempre sorridente e gentile con tutti, morì improvvisamente all’età di 54 anni, la maggior parte dei quali vissuti con passione e dedizione nel campo della ristorazione dove aveva gestito, con successo, diverse attività. Gli ultimi, in ordine di tempo, i locali “White Chill Out” di via Napoli e Arco Felice, insieme ai suoi amati figli Nicola, Dylan, Daniele e alla moglie Patrizia.