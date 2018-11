POZZUOLI – Sono motivati, allegri e soprattutto capaci; hanno imparato l’antico mestiere e desiderano esibirsi. I pizzaioli junior della Multicenter School, allievi della scuola di formazione professionale, prenderanno il volo per Verona, nel prossimo fine settimana, e allieteranno i palati dei visitatori del Pizza Fest che si terrà all’interno dell’ex arsenale veronese. Un appuntamento che inorgoglisce i piccoli studenti quattordicenni del Maestro Procolo Ferrigno.

LA SFIDA IN TRASFERTA – «Sono emozionato nel pensare che io allievo della scuola, dopo oltre dieci anni di formazione, accompagnerò a mia volta degli alunni ad un evento così importante. Mi rivedo quando agli esordi, correvo in classe per rubare i segreti del mestiere», asserisce Ferrigno, a pochi giorni dall’inaugurazione del week end dedicato alla Degustazione e alla Valorizzazione della pizza di ogni tipo. A sostenere la sfida morale degli studenti, i prossimi 16,17,18 novembre, sarà il direttore dell’Istituto, Luigi Schioppo.