POZZUOLI – Strada chiusa, auto con le sirene spiegate e i vigili che rendono omaggio alla Polizia. E’ il gesto di vicinanza andato in scena questa mattina davanti al Commissariato di Piazza Italo Balbo. Qui, dopo aver chiuso al traffico via Sacchini, la comandante Silvia Mignone insieme agli uomini di sei pattuglie, ha reso omaggio agli ex colleghi di Pierluigi e del padre Pasquale, quest’ultimo andato in pensione 5 anni fa dopo quasi trent’anni di servizio. «E’ stato un gesto spontaneo, voluto fortemente dai miei agenti per dimostrare la nostra vicinanza alla Polizia di Stato e alla famiglia di Pierluigi Rotta. -ha spiegato il maggiore Silvia Mignone – Come corpo di Polizia Municipale saremo presenti ai funerali a Lago Patria e a Trieste con il nostro gonfalone».