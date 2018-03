NAPOLI – Stampando il coupon sopra e presentandolo alle casse si avrà un biglietto gratis per l’ingresso di un bambino al “Piccolo Regno Incantato”. Lo spettacolo aspetta grandi e piccini anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00) al Complesso di San Domenico Maggiore. Grazie a Old Wild West, partner di questa edizione primaverile, è possibile scaricare dal sito www.ilpiccoloregnoincantato.com un coupon che garantisce l’ingresso gratuito ai bambini fino a 11 anni. Il coupon è valido fino alla chiusura del Piccolo Regno Incantato, prevista il 22 aprile. Il grande spettacolo dedicato alle favole, prodotto e organizzato da Volare Srl, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, fa vivere ai bimbi le emozioni del mondo di Cenerentola, I Tre Porcellini, Cappuccetto Rosso, Peter Pan, La Spada nella Roccia, Pinocchio, Alice nel Paese delle Meraviglie, Biancaneve e Mary Poppins; e porta con sé le “Stanze della fantasia”, laboratori creativi gratuiti. La partecipazione ai laboratori va prenotata al botteghino nel cortile del Complesso di San Domenico Maggiore o inviando una mail all’indirizzo: [email protected]

LE DATE – Ecco il calendario dei laboratori: Sabato 31 marzo, domenica 1 aprile e lunedì 2 aprile (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19), in programma “La falegnameria dell’attore”, laboratorio di lettura a cura di Leggimi Forte, che si terrà anche martedì 3 aprile, dalle 10 alle 13. Sempre martedì 3 aprile, dalle 15 alle 19, spazio alla Factory Design della Favole a cura di Viviana Falace per ViGroup International Social Art Association, in programma anche domenica 8 aprile dalle 10 alle 13 e mercoledì 11 aprile dalle 15 alle 19. Sabato 7 aprile (dalle 10 alle 13), Laboratorio di gioco e creatività a cura di Ludobus e Artingioco (rete Campania per bimbi), in programma anche giovedì 12 aprile (dalle 10 alle 13). Venerdì 13 aprile, dalle 10 alle 13, il calendario prosegue con un Laboratorio di sensorialità e sana alimentazione a cura di Agrigiochiamo (rete Campania per bimbi). Sabato 21 e domenica 22 aprile (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19), laboratorio “Impariamo da Nonna Anna” a cura di Chirico Grano.

I BIGLIETTI – Nelle “Stanze della Fantasia” i bambini potranno anche trascorrere il loro tempo nella libreria permanente allestita da Old Wild West. L’ora della merenda è curata da Pernigotti, che conserva i sapori e i valori della tradizione. Ingresso: 12 euro (adulti) e 10 euro (bambini da 3 a 11 anni). Bambini fino a 3 anni non compiuti: ingresso gratuito. Sconto sul biglietto d’ingresso al botteghino del Piccolo Regno Incantato per i possessori card La Feltrinelli (Titolari Carta Più e Carta MultiPiù) e Campania per Bimbi e per chi presenterà il biglietto Citysightseeing.