NAPOLI – I carabinieri della stazione di Portici hanno tratto in arresto un 33enne del Corso San Giovanni a Teduccio, già noto alle forze dell’ordine. Insieme al fratello 27enne (la cui posizione è ancora al vaglio degli inquirenti) la sera del 25 marzo aveva aggredito la moglie 26enne (con la quale è in fase di separazione) procurandole contusioni guaribili in 5 giorni e sottraendole effetti personali. Alla fine della sfuriata si era portato via il figlio di un anno. Ieri pomeriggio era tornato e si era portato via anche gli altri due figli, di 5 e 9 anni.

i piccoli sono stati trovati dagli operanti a casa del padre e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, affidati alla madre. A seguito di perquisizione personale il 33enne è stato trovato in possesso di un coltello di genere proibito, che gli è stato sequestrato. L’arrestato è in attesa di rito direttissimo.