ROMA– Grinta, cuore, determinazione: è un Flegreo immenso quello che espugna la piscina Santa Maria di Roma conquistando la quarta vittoria consecutiva in campionato. Una vittoria di squadra che esalta un gruppo coeso, in continua crescita e sempre più competitivo.

NEL RICORDO DI MARIO– L’inizio della partita è stato anticipato da un minuto di silenzio per ricordare il giovane Mario Riccio, il giovane nuotatore dell’Acquachiara tragicamente scomparso a soli 17 anni. Per ricordarlo le nostre pallanuotiste hanno indossato la maglia commemorativa che nell’ultimo weekend di sport della Fin regionale ha accompagnato le manifestazioni di nuoto del Comitato Campano.

LA GARA– La partenza sprint delle romane coglie un po’ di sorpresa le nostre ragazze che vanno subito sotto di 2 a 0. Accorcia le distanze Anastasio R., il cui gol suona un po’ come una sveglia per le flegree che da qui in poi alzeranno i ritmi di gioco, piazzando un tremendo 3 a 0 di parziale nella seconda frazione che consente alle puteolane di andare al cambio panchine sul +2. Le reti di Dirupo, Valkai e Parisi sono quelle che consentono alle puteolane di cancellare la falsa partenza del primo quarto. Le emozioni non mancano nemmeno nel terzo quarto dove un Flegreo tenace e determinate incrementa in vantaggio con una straordinaria Martina Parisi protagonista di 3 reti ed alla doppietta di Fabiana Anastasio. Nell’ultimo quarto le puteolane congelano il vantaggio maturato nella parte centrale della partita chiudendo il parziale sul 3 a 3. A segno ancora una Martina Parisi che al suo rientro dopo due giornata chiude la gara con ben 5 realizzazioni. Le altre reti del quarto portano la firma di Chiara Vitiello e di capitan Anastasio.

OTTIMO MOMENTO, ORA IL DERBY– Un’altra vittoria in trasferta, 3 punti che consentono alle puteolane di rimanere nella prima metà della classifica e prepararsi al meglio alla prossima sfida di campionato che vedrà il Flegreo affrontare in casa l’Acquachiara nel derby napoletano.

ROMA VIS NOVA 9 – 12 SPORTING CLUB FLEGREO (2-1; 0-3; 3-5; 3-3)

Sporting Club Flegreo: Izzo; 1 Valkai; Carmicino 5 Parisi; Micillo; Altieri I.; 1 Vitiello; Esposito; 2 Anastasio F.; Mook; 1 Dirupo; 2 Anastasio R.; Maione

COMUNICATO STAMPA SPORTING CLUB FLEGREO