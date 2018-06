POZZUOLI – Prosegue la vigilanza in mare e sulle spiagge della Guardia Costiera di Pozzuoli che in vista dell’imminente stagione estiva, ha già effettuato diversi controlli finalizzati a contrastare gli abusi a danno dell’ambiente e del demanio marittimo lungo il litorale di giurisdizione. In particolare, nella giornata di ieri, i controlli a cura dei militari del dipendente ufficio locale marittimo di Castel Volturno hanno portato ad accertare che il titolare di un noto stabilimento balneare in località Bagnara del comune di Castel Volturno, aveva arbitrariamente installato opere abusive sul demanio marittimo, in assenza delle prescritte autorizzazioni ed al fine di asservirle a strutture ricettive per i fruitori del proprio lido. Dopo gli accertamenti tecnici del caso, eseguiti con la collaborazione del competente ufficio comunale, l’intera area abusivamente occupata di circa 5000 metri quadrati, è stata posta sotto sequestro ed il gestore del lido è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

