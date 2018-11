POZZUOLI/QUARTO – E’ in corso in queste ore a Pozzuoli e Quarto un’operazione congiunta da parte dell’Esercito e della Polizia Metropolitana di Napoli all’interno di due impianti di trattamento rifiuti riciclabili. Le attenzioni della task-force si sono focalizzate negli impianti “Ricicla” di via Masullo e “Teco” di via Monte Barbaro, entrambi appartenenti al gruppo Trincone. All’interno dei due siti avviene il trattamento di plastica, vetro e cartone derivati dalla raccolta differenziata nei comuni di Pozzuoli e Quarto. (seguiranno aggiornamenti)