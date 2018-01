POZZUOLI – Il prossimo 1 febbraio ci sarà l’Open Day dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli per dare la possibilità, a tutti coloro che sono interessati, di visitare l’Istituto di formazione nel pieno delle sue attività e fornire una panoramica delle attività istituzionali dell’Aeronautica Militare e dell’Accademia in particolare. L’accesso sarà consentito dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00, previo accreditamento alla mail: [email protected] Il programma prevede una visita guidata alle principali installazioni: aule didattiche, la Sala Simulatori con il simulatore del velivolo SF 260-EA e dell’aliante Twin Astir ed il mock-up del velivolo caccia AMX, la Sala Motori, i corridoi storici con i gagliardetti delle cinque generazioni dei corsi accademici, la Cappella e gli Impianti Sportivi. Sarà possibile, inoltre, assistere a dimostrazioni di assetti operativi, tecniche di primo soccorso, procedure antincendio ed esibizioni di atleti del Centro Sportivo dell’A.M. di Vigna di Valle.

IL PROGRAMMA – Nel corso della manifestazione, il personale dell’Ufficio Concorsi potrà fornire tutte le informazioni relative al bando di concorso, pubblicato lo scorso 9 gennaio, per l’ammissione di 81 allievi alla 1ª classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica per l’anno accademico 2018/2019, il cui termine scadrà il prossimo 8 febbraio. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani, anche se alle armi, di entrambi i sessi che abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il giorno del compimento del ventiduesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e che abbiano conseguito o siano in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2017/2018 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado idoneo per l’iscrizione all’Università. La domanda, il cui modello è pubblicato sul portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (https://concorsi.difesa.it), deve essere compilata e trasmessa esclusivamente on-line.

IL RUOLO – L’Accademia Aeronautica dipende dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea. È un istituto militare di studi superiori a carattere universitario che ha il compito di provvedere al reclutamento ed alla formazione dei giovani che aspirano a diventare ufficiali dell’Aeronautica Militare in servizio permanente effettivo. Frequentando i corsi regolari dell’Accademia si può diventare sottotenenti dell’Arma Aeronautica, nel ruolo Naviganti normale (piloti) e nel Ruolo Normale delle Armi, del Corpo del Genio Aeronautico, del Corpo di Commissariato Aeronautico e del Corpo Sanitario Aeronautico.