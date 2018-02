POZZUOLI – In seguito all’avviso di criticità per “anomalia termica negativa”, con nevicate e gelate previste a partire dalla mezzanotte di oggi, diramato dalla Protezione civile della Regione Campania, il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha disposto per la giornata di domani, lunedì 26 febbraio 2018, la chiusura delle scuole della città di ogni ordine e grado. Nell’ordinanza firmata dal primo cittadino è stata inoltre vietata la circolazione dei mezzi pesanti, oltre a 7,5 tonnellate, su tutto il territorio cittadino a partire dalle ore 22 di questa sera e fino alle ore 24 del giorno 27 febbraio 2018, ad esclusione dei mezzi di soccorso e di quelli addetti alla rimozione dei rifiuti.

SEGNALAZIONI – Per la possibile presenza di ghiaccio sul manto stradale, specie di notte e nelle prime ore del giorno, si raccomanda anche agli stessi cittadini e soprattutto agli automobilisti di prestare la massima attenzione per strada. Sempre in previsione della forte ondata di gelo siberiano in arrivo sulla nostra regione, l’amministrazione ha attivato il camper del Comune per offrire assistenza ai senza tetto, con la distribuzione di coperte e latte caldo. Un’uscita straordinaria del camper è stata già disposta per le ore 19 di questa sera. Per eventuali segnalazioni si può contattare direttamente il seguente numero della Croce Rossa Italiana: 3703343602.